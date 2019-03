Sergio Ramos, scontro con Florentino dopo Real-Ajax: “Pagami e me ne vado”

Nervi tesi in casa Real Madrid. L’eliminazione dalla Champions ha spaccato il club spagnolo ed è destinata a lasciare strascichi in vista dell’estate. Secondo quanto riportato dai colleghi di AS, al termine della sfida del Bernabeu contro l’Ajax, il presidente Florentino Perez sarebbe sceso nello spogliatoio per rimproverare i propri giocatori. Da lì sarebbe nata un’accesa discussione con il capitano dei Blancos, Sergio Ramos. Come si legge tra le colonne del quotidiano spagnolo, Florentino non si sarebbe limitato alla ramanzina post partita, ma avrebbe alzato i toni parlando di mancanza di dedizione e utilizzando il termine “vergognoso”. La risposta di Ramos non si è fatta attendere: “Mi paghi e me ne vado”, avrebbe sbottato il difensore, aggiungendo “ho dato tutto e mi sono fatto in quattro per questo stemma, per questo club e anche per te”. Ore caldissime in quel di Madrid…

Foto: Marca