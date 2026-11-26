Ramos: “Rilanciare il Milan in Europa League? Vogliamo arrivare alla fase decisiva, oggi o mai più”

26/11/2026 | 18:19:19

L’attaccante del Milan, Goncalo Ramos, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal match contro l’Olympiacos. Queste le sue parole:

“Se mi sento più a mio agio? Penso che faccia parte del nostro lavoro. Durante la stagione ci sentiamo meglio ogni settimana. La stagione è lunga, lavoriamo di settimana in settimana. Se sento di poter rilanciare il Milan in Europa League? Sì, proveremo a vincere questa partita molto importante. Vogliamo arrivare alla fase decisiva, oggi o mai più”.

Foto: X Milan