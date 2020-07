Ramos, numeri da urlo (e da record): la remuntada sul Barça porta la sua firma

Con 31 gare giocate e ben nove gol segnati, Sergio Ramos anche in questa stagione entra di diritto nella classifica dei migliori difensori in circolazione nel mondo. Il capitano delle merengues, da quando si è tornati a giocare dopo il lockdown, si è trasformato in un vero e proprio goleador che ha permesso poi al Real Madrid di scalare la classifica rimontando il Barcellona e piazzandosi a +4 dai catalani. Il centrale spagnolo, dopo i 5 gol segnati da inizio stagione fino allo scorso febbraio, è tornato a segnare sin dall’inizio del post quarantena mettendo a segno ben quattro marcature nelle ultime sei partite (Eibar, Real Sociedad, Maiorca e Getafe): il gol decisivo contro il Getafe, di ieri, ha permesso ai blancos di sedersi da soli, con un ampio margine sui blaugrana e consolidando il distacco in vetta alla classifica. Numeri da urlo per il classe ’86 che nella gara contro la Real Sociedad, con un rigore contestassimo, è diventato il difensore con più gol di sempre nella storia della Liga superando Ronald Koeman, leggenda del Barça fermo a quota 67 gol.

Foto: twitter ufficiale Real