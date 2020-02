Ramos nella storia della Champions: battuto il record di presenze di Buffon

Sergio Ramos entra di diritto nella storia della Champions League. In occasione della sfida di stasera contro il Manchester City, il difensore e capitano del Real Madrid ha collezionato la presenza dal 1′ numero 124 nella massima competizione europea per club, più di chiunque altro giocatore della storia. Superato il record di 123 apparizioni di Gigi Buffon, come riportano i dati Opta.

Foto: Twitter personale Ramos