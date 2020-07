Ramos lancia il Real: 1-0 al Getafe e Zidane vola a +4 sul Barça

Mentre il Barcellona frena, il Real Madrid non fallisce la gara con il Getafe e allunga portandosi a +4 dai catalani relegati ora alle spalle della corazzata blancos. I padroni di casa dopo un primo tempo in parità, si sono sbloccati al 79′ con il rigore trasformato da Sergio Ramos che, in uno stadio vuoto a causa delle restrizione del covid-19, è tornato a vibrare visto l’allungo sui blaugrana costretti ora a vincere sul campo del Villarreal domenica prossima. Per il capitano delle merengues quello di oggi è il quarto gol in sei partite dopo la ripresa post lockdown: un rullino di marcia clamoroso per il difensore spagnolo in questa scalata madrilena.

Foto: Twitter ufficiale Real Madrid