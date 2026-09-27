Ramos: “Io titolare al posto di Ronaldo? Ho segnato il gol vittoria, ma decide il mister se dovrò giocare di più”

27/09/2026 | 23:19:19

Gonçalo Ramos, match winner della trasferta in Norvegia con il suo Portogallo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Segnare dà sempre fiducia, che giochi da titolare o che subentri dalla panchina, l’importante è avere minutaggio e sentire la fiducia del CT. Ho fatto il gol vittoria, ma decide il mister se dovrò giocare di più e da titolare”.

Foto: Instagram Portugal