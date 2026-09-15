Ramos: “In caso di gol contro il Benfica non esulterò, ma ho voglia di segnare. Cresceremo ancora”

15/09/2026 | 15:05:09

Goncalo Ramos ha parlato in conferenza stampa prima della partita contro il Benfica: “In caso di gol non esulterei. Per me il Benfica è come casa mia, ho forse passato più tempo con loro che con la mia famiglia. Però ho comunque tanta voglia di fare gol. C’è sempre l’idea che l’attaccante deve fare sempre gol, ma non è sempre così. Magari posso giocare bene senza però segnare. Ogni partita è un’occasione per dimostrare il mio valore. Penso che se tutti corriamo e lavoriamo tanto in modo intelligente e di squadra, possiamo fare qualcosa di grande in questa stagione. Stiamo creando una bella intesa e con il passare del tempo miglioreremo ancora. E poi, senza dubbio, i miei gol, i miei assist, le reti della squadra e le vittorie inizieranno ad arrivare. Penso che questo sia l’aspetto più importante”.

foto x milan