Ramos dopo la sconfitta contro il Borussia: “Orgogliosi della prestazione, usciamo a testa alta”

02/07/2025 | 09:58:37

Nonostante l’eliminazione dal Mondiale per Club dopo la sconfitta per 2-1 contro il Borussia Dortmund, Sergio Ramos ha voluto evidenziare con orgoglio la prova della sua squadra. “Abbiamo disputato una buona partita – ha spiegato il difensore spagnolo –. I nostri tifosi e tutti gli appassionati di calcio hanno potuto vedere quanto la squadra abbia dato il massimo, affrontando la gara con la giusta determinazione dall’inizio alla fine. Nel calcio a volte si vince, altre si perde, ma l’importante è uscire dal campo a testa alta sapendo di aver fatto una grande prestazione.” Ramos ha poi sottolineato lo spirito del gruppo e la consapevolezza della difficoltà del torneo:

“Siamo ben coscienti delle sfide che questa competizione presenta. Ora dobbiamo raccogliere questa esperienza, guardare avanti con fiducia e continuare a lavorare per migliorare.”

nstagram personale