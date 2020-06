Ramos avverte il Barcellona: “Titolo? Mancano 10 finali, proveremo a vincerle tutte”

Sergio Ramos suona la carica in casa Real Madrid e avvisa il Barcellona. Il capitano dei blancos, autore di un gol nella vittoria contro l’Eibar, ha parlato così dopo il match: “Sono felice per i tre punti, per il ritorno e per aver segnato quel gol. La corsa al titolo? Sono rimaste 10 finali, proveremo a vincerle tutte. Ci siamo trovati bene, lavorando duramente per mantenere quello stato di forma che avevamo perso. Chiaramente non puoi giocare tutti i 90 minuti alla stessa intensità, specialmente dopo i primi 45′. I cinque cambi sono vitali aiutano anche Zidane a ruotare gli uomini e distribuire minuti. Credo sia una soluzione vantaggiosa per tutti, anche considerando il caldo”, ha chiuso Ramos.

Foto: Twitter ufficiale Real Madrid