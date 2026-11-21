Ramon: “Non penso al Real Madrid, siamo a novembre. Manca tanto per diventare fortissimo”

21/11/2026 | 18:35:03

Le parole di Jacobo Ramon in conferenza stampa: “Io non penso al Real, abbiamo tante partite, siamo a novembre e manca tantissimo. Quanto mi sento cresciuto? Non lo so, sono giovane, ogni giorno devo migliorare. Anche fisicamente e tatticamente, ho 21 anni e mi manca tanto per diventare fortissimo. Sono un difensore, non un attaccante, ma la cosa più importante è l’1-0 trovato. È importante perché quest’anno abbiamo concesso un po’ più di gol rispetto all’anno scorso”.

foto x como