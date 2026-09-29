Ramon: “La Roma lotterà con l’Inter per lo scudetto. Noi cercheremo di vincerle tutte”

29/09/2026 | 11:40:49

Intervistato da La Gazzetta dello sport, Jacob Ramon ha parlato delle ambizioni del Como: “Era chiaro che quello del Como era un progetto ambizioso. Avevamo grandi aspettative, ma magari non tanto grandi come la Champions. È stato un cammino spettacolare con un finale magnifico. Siamo una grande squadra, ce lo siamo meritato. Fabregas mi aveva chiamato mostrandomi grande fiducia, però sinceramente non mi aspettavo di giocare tanto e subito. Sono migliorato e cresciuto tantissimo. La Roma è fortissima e lotterà per lo scudetto. Inter è la grande favorita? Hanno vinto con distacco un anno fa, si sono rafforzati bene e sono partiti col piede giusto. Però cercheremo di metterli in difficoltà. E il Como? Non ci pensiamo. Abbiamo appena iniziato. Cercheremo di vincerle tutte e poi vedremo dove saremo a fine stagione. Piano piano”.

Foto: Instagram Jacob Ramon