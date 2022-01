Ramirez racconta il trasferimento al Monza: “Quando mi ha chiamato Galliani ci siamo accordati in 5 minuti”

Gaston Ramirez, passato recentemente al Monza a parametro zero, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Sono passati tanti giorni dall’ultima partita, è un po’ come se dovessi rientrare da un infortunio. Mi sento bene, manca poco per essere al top: serve soltanto la partita. Non mi sono accasato a nessun club in estate per scelta mia, non ero convinto delle possibilità che avevo e ho preferito attendere. Ora sono contento della scelta fatta, è un’esperienza diversa in un club mai salito in A: una sfida che mi piace. Quando mi ha chiamato Galliani mi sono accordato in 5 minuti, non vedevo l’ora di giocare. Sono stato accolto bene e me lo aspettavo: mi avevano detto che qui c’era un bel gruppo. Non manca nulla, sono contento. Stroppa ha detto che mi vede bene sia da mezzala sia da attaccante, a me va bene. La squadra ha tante qualità e il mister troverà la posizione in cui posso essere più utile. Magari a partita in corso potrò fare anche il trequartista dietro le due punte. Mi hanno detto che Stroppa aveva caratteristiche simili alle mie, so che gli piacciono i giocatori di qualità e spero di essere all’altezza delle sue aspettative. Peccato che in giro di numeri 10 ce ne siano sempre meno. So che la B è molto competitiva, in corsa per la promozione ci sono tante squadre e tutti possono battere tutti. La tecnica però farà la differenza. Prima di me qui non c’è stato nessun uruguaiano, strano che nessuno ci sia mai arrivato. Spero proprio di non essere l’ultimo.”

FOTO: Sito Monza