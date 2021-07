Ramirez: “Ecco quali sono le miei opzioni per il futuro”

Gaston Ramirez, nell’ultima stagione alla Sampdoria, non ha rinnovato il contratto con i blucerchiati ed è adesso libero di firmare con qualunque squadra. Il calciatore ha parlato del suo futuro ai microfoni di Rock & Gol, sulle frequenze di Fray Bentos. “Vediamo quali soluzioni posso trovare, vediamo cosa arriva. La mia priorità è quella di continuare e di restare in Europa. Vorrei sempre cercare di competere ai massimi livelli. Vedremo cosa potrà succedere. Penarol? Sono un loro tifoso e mi sento rappresentato da questo club, oggi, però, non è solo una questione sportiva. Soprattutto è una cosa familiare. Mia moglie sta bene qui, pure mia figlia. Adesso la priorità non è solo quello che vorrei fare ma il benessere della mia famiglia. Italia, Spagna, insomma, sono aperto ad ascoltare le offerte che arriveranno, ci penserò seriamente quando sarà il momento di decidere dove andare e quali sono le offerte pervenute”.

FOTO: Sito ufficiale Sampdoria