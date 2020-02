Ramirez: “Contro il Napoli abbiamo fatto una gran partita concedendo due gol facili. Var? Non riusciamo a capire bene come funzioni”

Il calciatore della Sampdoria Gaston Ramirez – ai microfoni di Sky Sport – ha detto la sua sulla sconfitta patita contro il Napoli.

Di seguito una piccola parte delle sue dichiarazioni.

“Abbiamo fatto una gran partita concedendo due gol troppo facili. Dopo lo 0-2 però abbiamo reagito in modo importante dimostrando carattere. Dobbiamo continuare così“.

Sul VAR.

“Ho rispetto per gli arbitri che fanno un lavoro difficile. A volte la pensiamo diversamente e il VAR è un po’ confuso, non riusciamo a capire bene come funzioni“.

Foto: sito ufficiale Sampdoria