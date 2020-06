Rami, la causa contro l’Olympique Marsiglia slitta a ottobre

Lo scorso agosto, Adil Rami venne licenziato dall’Olympique Marsiglia a causa della sua assenza ingiustificata, causa presunto infortunio, per presenziare ad una trasmissione TV. L’ex-difensore francese del Milan ha deciso, quindi, di portare in tribunale il suo club. Secondo quanto riporta La Provence, l’udienza, inzialmente prevista per il 28 maggio, è stata rimandata all’8 ottobre. L’OM aveva anche offerto a Rami un rimborso di circa 1,2 milioni di Euro: proposta prontamente rifiutata dal calciatore.

Foto: sito ufficiale Olympique de Marseille