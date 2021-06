Rami: “Disponibile a giocare le Olimpiadi. Posso aiutare la Francia”

Non solo gli Europei, quest’anno ci saranno anche le Olimpiadi che si disputeranno a Tokyo dal 22 luglio al 7 agosto. La Francia sarà una delle Nazionali protagoniste per quanto riguarda il calcio. Ci sarà, ovviamente, difficoltà nel trovare giocatori visto che il periodo della kermesse coincide anche con i ritiri dei club. Un ex campione del mondo si è ufficialmente offerto volontario per essere convocato. Si tratta del difensore Adil Rami, 35 anni, che ai microfoni di RMC Sport ha ammesso: “So che la Francia per le Olimpiadi ha qualche problem0, credo. Non riesce a trovare un numero sufficiente di giocatori. Sono pronto a dare la mia disponibilità per andare con la Francia alle Olimpiadi, lo dico per davvero. Sono sicuro di raggiungere la finale e vincere le Olimpiadi. È una squadra giovane, io ho il carattere e la giusta esperienza per supervisionarli. Amo il mio Paese e so che posso portare qualcosa in più a questa squadra”.

FOTO: Rami Instagram