Rami contro Emi Martinez: “Festeggia più contro Mbappé che per il Mondiale vinto”

Adil Rami, conoscenza del calcio italiano grazie al suo passato al Milan, ha parlato di uno dei vincitori del Mondiale più discusso: Emi “El Dibu” Martinez. Dopo il match tra Argentina e Francia abbiamo visto Emi Martinez festeggiare in maniera discutibile il Mondiale, intonando cori contro Kylian Mbappé e lanciando frecciatine al francese. A Rami tutto ciò non è andato giù, motivo per cui attraverso le storie Instagram ha attaccato il portiere ex Arsenal: “Festeggi più per avere battuto Mbappé, piuttosto che per aver vinto il Mondiale”. Dopodiché, aggiunge: “Il miglior portiere del torneo è stato Bounou”.

Foto: Rami Instagram