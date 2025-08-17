Rami attacca Pippo Inzaghi: “Il peggior allenatore che ho avuto”

17/08/2025 | 13:58:56

L’ex difensore del Milan Adil Rami, intervistato da L’Equipe, è tornato a parlare della sua esperienza in rossonero, rivelando un aneddoto e tuonando contro Pippo Inzaghi: “Ero titolare, ma un giorno mi tiene fuori e mi convoca – riporta gazzetta.it -. E mi dice: al tuo posto gioca Zapata che è colombiano perché davanti c’è Cuadrado, colombiano pure lui. Gli risposi che allora non avrei mai più giocato perché non c’erano francesi in attacco in Serie A, ma forse non mi ha capito. Comunque fu una cosa ridicola e mi dissi che era il peggior allenatore che avessi mai avuto”.

FOTO: X Marsiglia