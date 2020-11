Rami a Benzema: “Chiedi scusa, ci dispiace non vederti in Nazionale”

Intervistato da Le Pariesien, Adil Rami, difensore ex Milan, ha parlato della Nazionale francese e del suo ex compagno di squadra ormai fuori dai giri della Nazionale: “Dispiace non vedere qui Benzema, non sono contro Giroud. Abbiamo bisogno anche di lui, è un grandissimo attaccante ma se ci fosse una riconciliazione, sarebbe bello rivedere Karim qui con noi. E’ una storia stupida, se devi scusarti fallo. Pensa alla tua Nazionale.”

Foto: twitter uff Champions