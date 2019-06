Raman pressa il Fortuna Düsseldorf: “Voglio andare allo Schalke”

Benito Raman è impaziente di trasferirsi allo Schalke 04, e per questo ha messo pressione al suo club, il Fortuna Düsseldorf. Intervistato dal quotidiano belga Het Nieuwsblad, l’attaccante originario di Gent ha espresso senza giri di parole le sue intenzioni. “Voglio giocare per lo Schalke, niente e nessuno può cambiare questa cosa. Sarebbe un trasferimento che cambierebbe completamente la mia vita, posso firmare per giocare 5 anni lì e garantire il futuro della mia famiglia”. Il Fortuna Düsseldorf temporeggia, visto che domenica inizierà il ritiro della squadra, ma Raman ha già “fissato” nella sua testa le visite mediche per il club di Gelsenkirchen. “Venerdì voglio fare i controlli medici. Rispetto moltissimo il Fortuna, ma ora è tempo di lasciarmi andare”.

Foto Twitter Benito Raman