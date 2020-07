Ramadani in azione: da Rebic a KK, da Under a Jovic, quante carte in mano!

Lunedì sera vi abbiamo anticipato come Kalidou Koulibaly sia un obiettivo concreto del Manchester City. Soltanto che serve accontentare il Napoli e il Napoli per ora non scende sotto gli ottanta milioni, fermo restando comunque che per Guardiola l’arrivo del difensore sarebbe quasi una priorità. Ramadani è in Italia per diverse cose da sbrogliare: il Milan vuole riscattare Rebic e si viaggia verso questa soluzione; Under è un obiettivo concreto del Napoli che vuole ancora aspettare Osimhen prima scelta da ormai due mesi per l’attacco. Ma Ramadani avrebbe altre carte in mano per gli azzurri: per esempio Azmoun, che non è certo Osimhen, mentre ribadiamo che non sono state fin qui prese seriamente in considerazioni i piani alternativi all’attaccante del Lille. Si parla molto di Jovic, accostato a Milan e Napoli, che però guadagna tanto e non costa meno di 60-65 milioni, Real permettendo. Chissà, Ramadani potrebbe essere la chiave giusta per il ritorno di Jorginho in Italia, alla Juve piace e i suoi rapporti con il Chelsea sono eccellenti. Ma i Blues non lo regalano di sicuro. E Under? Al Napoli piace parecchio, ma per ora precedenza a Osimhen. Poi, magari, ci si potrà specchiare nella vetrina sempre sfarzosa dell’agente-intermediario sempre protagonista sul mercato.

Foto: Ramadani futbolgrad.com