Rakitic: “Voglio tornare in campo per ripagare la gente. Rischiamo come gli altri lavoratori”

Ivan Rakitic esce allo scoperto in merito alla ripresa del calcio. Il centrocampista croato del Barcellona ha parlato così ai microfoni di Marca: “All’inizio ero incerto sul da farsi, ricordo tutti i dubbi che avevo in occasione della trasferta di Champions League a Napoli. Invece adesso voglio giocare, il calcio muove tanti soldi ed è una parte importante nella vita di molte persone. Tornando in campo faremmo divertire la gente a casa, che così potrebbe distrarsi un po’. C’è un rischio per i calciatori così come c’è per tutti gli altri lavoratori. Loro corrono questo rischio e anch’io voglio assumermelo. Abbiamo un debito verso la società, è ora di restituire quello che ci dà. Conduciamo una vita agiata grazie ai tifosi che per vederci pagano gli abbonamenti allo stadio e alle tv, sono sicuro che loro sono d’accordo con me”.

Foto: Twitter personale Rakitic