Rakitic: “Tra Messi e Griezmann non ci sono problemi. Sono due ragazzi spettacolari”

Intervistato da Canal Sur, Ivan Rakitic ha parlato del suo momento in maglia blaugrana e dei suoi due ex compagni in spogliatoio, Lionel Messi e Antonine Griezmann: “Loro due sono andati sempre molto d’accordo, bevevano mate insieme dopo le partite. Io sono andato d’accordo con entrambi. Se segnano gol entrambi o vinci ogni partita 5-0, siamo tutti felici altrimenti si dicono sempre altre cose. Succede sempre questo. Ho conosciuto Griezmann, è un ragazzo spettacolare. Ma sono due ragazzi spettacolari.”

Foto: instagram personale