Rakitic stende il Real e regala un altro Clasico al Barça. Scintille Ramos-Messi

Altra sfida in pochi giorni e altro Clasico al Barcellona (3 su 4 è il bottino di quest’anno). A decidere la sfida del Santiago Bernabeu, stavolta valida per la Liga, è stato Rakitic con un gol siglato al minuto 26. Scintille, invece, tra Sergio Ramos e Messi: il difensore dei Blancos rifila una manata e l’argentino reagisce. Ne viene fuori un faccia a faccia senza, però, grandi conseguenze anche dal punto di vista arbitrale. Il Barça di Valverde vola a quota 60 (a più 10 sull’Atletico) ed è sempre più in testa, il Real di Solari resta in terza posizione con 48 punti.

Foto: Daily Express