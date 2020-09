Rakitic: “Sono orgoglioso di essere al Siviglia. La finale si gioca per vincerla”

Ivan Rakitic, centrocampista del Siviglia, ha parlato in vista della Finale di Supercoppa europea contro il Bayern Monaco. Queste le sue parole al club ufficiale: “Sto molto bene e molto felice. Mi sento molto orgoglioso di poter rappresentare ancora una volta il Siviglia in una finale. Inizia piano piano il nervosismo, ma sono tutti molto positivi e con tanta voglia di giocare la finale. Penso che non dovremmo cambiare molte cose, nonostante la difficoltà di giocare contro il Bayern. Una finale si gioca per vincerla e ci proveremo. Il Bayern? Ha dimostrato la sua superiorità e noi ci congratuliamo con loro per la Coppa dei Campioni, ma domani è un’altra partita e sicuramente avranno i loro pensieri anche su di noi perché ci siamo guadagnati il ​​rispetto dell’Europa.”

Foto: sito ufficiale Siviglia