Rakitic: “Se segno con il Barça non esulto. Contratto Messi? Perchè nessuno si lamenta dei contratti NBA?”

Intervistato da As, Ivan Rakitic, giocatore del Siviglia, ha parlato della stagione nel club andaluso, della prossima sfida in Copa del Rey con il Barcellona e del contratto faraonico di Messi pubblicato dai media.

Queste le sue parole: “È il periodo migliore della stagione per noi. Nelle ultime partite e settimane stiamo crescendo. Per me sarà un incontro speciale, ho trascorso sei anni a Barcellona”.

C’è una chiave per superare il turno?

“La chiave è non perdere la speranza di riuscirci. Sappiamo che dovremo giocare due partite perfette. Speriamo di poter regalare ai tifosi una finale di Coppa nella nostra città”.

Situazione al Barcellona: “La vivo come tutti, da lontano. Auguro il meglio al Barcellona e spero che la tranquillità ritorni il prima possibile, è necessaria. Ma tutto dipende dai risultati della squadra e ora sta andando bene. Si è visto che il Barça ha più ritmo, ci aspetta una partita difficile”.

Sul futuro di Messi: “Ha detto che deciderà alla fine della stagione. Bisogna lasciarlo in pace e fargli fare quello che vuole il suo cuore. Per quelli di noi che amano il calcio, è importante che Leo trasmetta gioia sul campo. Messi è tornato a sorridere e il Barça è rinato”.

Sul contratto di Messi: “Mi piace l’NBA e sappiamo quanto guadagnino i giocatori lì, quindi non so perché ci siano state polemiche. Sappiamo tutti cosa ha fatto Leo, cosa è per il calcio e queste polemiche sono oltraggiose. Quando ho viaggiato con lui in tournée, tutti chiedono di lui. Lui, Cristiano e Neymar muovono così tanto che i contratti sono assolutamente meritati”

Esultanza se segna al Barcellona: “No non esulterò. Lì ho vissuto tanti bei momenti. Mia figlia è nata a Barcellona, ​​ho molti amici in città e i tifosi mi hanno sempre mostrato affetto. Mi hanno persino dato un premio per come mi sono comportato”.

Su Papu Gomez: “Mi congratulo con il club per aver ingaggiato Papu. Tutti i sivigliani sono molto felici di averlo qui. Mi piace giocare con lui”.

