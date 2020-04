Rakitic: “Se non si dovesse riprendere dovrebbero darci il titolo perché siamo primi”

Intervistato da Movistar Plus, Ivan Rakitic, centrocampista croato del Barcellona, ha espresso la sua opinione in merito all’eventuale ripresa e il finale di stagione: “Fa male dire che non sappiamo quando tutto tornerà alla normalità. Ma capiamo che ci sono cose più importanti del calcio, come la nostra salute. Vogliamo tutti giocare di nuovo . E vincere la Liga giocandola. Ma penso anche che, se non si potesse finire la stagione, in quanto primi in classifica, dovrebbero assegnarci il titolo.”

Foto: profilo Twitter personale Ivan Rakitic