Rakitic: “Per rialzarsi i giovani italiani rinuncino alla pasta della nonna. Gattuso? Non ho avuto il coraggio di chiamarlo”

21/04/2026 | 12:20:45

Intervistato dal Corriere dello Sport, Ivan Rakitic ha parlato anche del futuro del calcio italiano: “Vanno evitate le zone comfort, i nuovi calciatori vinceranno le sfide con il futuro se rinunceranno alle cose facili. Vanno intraprese le strade che ti mettono in discussione, rinunciando ai pranzi o alle merende che prepara la nonna. La vita che non ti sfida non ti stimola. Questo devono fare i giovani, questo devono fare gli italiani che vogliono riconquistare il mondo. Gattuso è un mio caro amico. Gli ho fatto l’in bocca al lupo prima della gara con la Bosnia, ma non ho ancora avuto il coraggio di chiamarlo”.

foto x rakitic