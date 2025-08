Rakitic: “Modric? I tifosi del Milan non sanno quanto sono fortunati”

03/08/2025 | 16:53:30

Curioso scatto postato su Instagram dai due croati Rakitic e Modric, che hanno condiviso per anni la maglia della Nazionale. L’ex Barcellona e Siviglia ha postato uno scatto al fianco del nuovo centrocampista del Milan, lanciando un messaggio che fa sognare i tifosi rossoneri: “Non sanno quanto sono fortunati fratello!!! Buona fortuna, sempre al tuo fianco!!! Grazie fratello per la tua visita!” Intanto domani lunedì 4 agosto alle ore 17:00, il campione croato verrà presentato in conferenza presso la Sala Stampa di Casa Milan.

FOTO: Instagram Rakitic