Rakitic: “Mi sento un privilegiato per tutto quello che il calcio mi ha dato. Quella notte a Berlino? Indimenticabile”

Ivan Rakitic, centrocampista croato in forza al Siviglia, si è raccontato così ai microfoni di Fifa.com:

“Mi sento un privilegiato per tutto quello che il calcio mi ha dato.

Siviglia? E’ una città pazzesca, forse la più incredibile per la passione che mette nel calcio. Ci sono due squadre, Siviglia e Betis, due grandi rivali ed entrambe nella Liga. I due stadi sono a soli cinque minuti di distanza. L’intera città vive di calcio e c’è un’atmosfera speciale”.

A Siviglia hai anche messo su famiglia.

“E’ una storia assurda, il giorno che arrivai a Siviglia era sera tardi. Avevo le visite mediche la mattina successiva e pensavo a molte cose. Ero nervoso e chiesi a mio fratello di uscire con me per bere qualcosa. C’era una ragazza che lavorava in quel bar, appena la vidi pensai che era da sposare. C’era un’altra squadra che mi voleva, una big del calcio Europeo, ma dissi a mio fratello di declinare, avevo dato la mia parola al Siviglia, e volevo sposare quella ragazza. Mi rifiutò un sacco di volte, ma dopo sette mesi accettò di venire a pranzo con me. Ora stiamo insieme da nove anni e mezzo”.

Cos’hai provato a segnare dopo 4 minuti nella finale di Champions League del 2015 contro la Juventus? Come fu quella notte a Berlino?

“Boom! Incredibile. Emozioni pazzesche, lavori una vita intera per momenti del genere e quando arrivano, sai che sono sensazioni che non verranno mai dimenticate”.