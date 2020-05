Rakitic: “Le voci sul mio futuro? Ci rido su. Voglio rispettare il contratto con il Barça”

Negli ultimi giorni in Spagna si è parlato di una rottura totale tra Ivan Rakitic e il Barcellona. Lo stesso centrocampista croato, oggi è intervenuto così ai microfoni di Sky Deutschland: “Le voci sul mio futuro? Sono abituato. Sono al Barcellona da sei anni e sono sei anni che le sento, alle volte conviene solo riderci su. La cosa più importante è che sto bene e che vado d’accordo con allenatore e società. Ho ancora un contratto e quando firmo un contratto, intendo sempre rispettarlo fino alla fine. Se poi questo non potrà succedere per una qualsivoglia ragione, ci siederemo insieme e ne parleremo. Ma al momento sono felicissimo al Barcellona”, ha concluso Rakitic.

Foto: Twitter personale Rakitic