Rakitic lascia la Nazionale: “È il momento giusto. Auguro il meglio a tutti”

Dopo 106 presenze e 15 gol, Ivan Rakitic dice addio alla Nazionale della Croazia. La scelta è spiegata in un’intervista che il centrocampista ha rilasciato sui canali ufficiali della federazione: “Ho capito che questo è il momento di prendere la decisione. Mi sono divertito in ogni singola partita che ho giocato per il mio Paese. Gli incredibili giorni che ho vissuto durante i Mondiali resteranno per sempre i miei preferiti. Questa Nazionale ha un brillante futuro davanti, auguro il meglio a tutti i miei compagni di squadra, io sarò il loro più grande fan”.

With 106 caps and 15 goals for #Croatia, @ivanrakitic says goodbye to the national team 🚀😢

Raketa, thank you for EVERYTHING 👏🏼❤️🇭🇷🥈

Should we have a fifth, decisive penalty on our hands, we’ll give you a call ☎️🙏🏼#HvalaRaketa pic.twitter.com/GXTDhwdDIj

— HNS (@HNS_CFF) September 21, 2020