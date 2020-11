Rakitic: “Il Barça, la città e i tifosi resteranno nel mio cuore a vita. Messi è unico”

Intervistato dal sito ufficiale della FIFA, Ivan Rakitic è tornato sul suo passato con la maglia dei catalani. Queste le parole del centrocampista croato: “Il Barcellona, la città, la sua gente, saranno nel mio cuore per tutto il resto della mia vita. Messi? E’ il numero uno , con tutto il rispetto per gli altri grandi calciatori. Leo non saprà mai quanto ha significato per me giocare al suo fianco. Siviglia è la città più pazza della Spagna per il calcio. La sua passione. La gente ama il calcio, con due grandi squadre si crea un’atmosfera molto speciale.” Poi un piccolo aneddoto sulla moglie: “L’h0 conosciuta in un bar, dovevo sposarla ma è stato difficile convincerla a farla uscire con me. Dopo sette mesi sono riuscita a portarla a pranzo, mi ha rifiutato spesso.”

Foto: instagram personale