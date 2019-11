Rakitic, i rumors di mercato e lo sfogo dal sapore d’addio. E quelle parole di Valverde

Ivan Rakitic e il Barça, una storia d’amore sempre più a rischio. Il centrocampista croato, infatti, come riportato dalla stampa catalana, starebbe continuando a pensare a un addio alla maglia blaugrana. Il principale motivo che potrebbe spingere l’ex Siviglia lontano dal Camp Nou risiederebbe nel suo poco utilizzo stagionale (appena 255 minuti giocati), oltre che in un rapporto non proprio idilliaco con Ernesto Valverde. Due gli anni di contratto che ancora legano Rakitic e il Barcellona (scadenza giugno 2021), ma che forse potrebbero non bastare a far proseguire il matrimonio fra le due parti. I rumors di mercato si fanno sempre più insistenti (occhio soprattutto alla Premier e alle solite sirene dall’Italia), a maggior ragione dopo lo sfogo dal sapore d’addio dello stesso Rakitic, che ieri si è espresso così ai microfoni di Movistar: “Mi hanno tolto il pallone, sono triste. Capisco e rispetto le decisioni dell’allenatore e della società. Ho dato tanto in questi cinque anni al Barcellona, ma voglio continuare a giocare e divertirmi. Ho 31 anni, non 38, e sento di essere nel mio miglior momento”. E la risposta di Valverde non si è fatta attendere: “Nulla da dire sulle dichiarazioni di Rakitic”, la secca replica odierna del tecnico catalano. Ennesimo indizio di un rapporto che potrebbe portare all’addio.

Foto: Twitter personale Rakitic