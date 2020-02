Ivan Rakitic ha parlato ai media spagnoli a margine della sfida del suo Barcellona contro il Levante. Ecco una parte delle sue parole.

“Lasciare il Barcellona è un’idea che ho preso in considerazione: ci sono state cose che non mi sono piaciute. Lo sanno le persone che prendono decisioni e lo sappiamo tutti noi, non siamo qua per scherzare”.

Foto: sito ufficiale Barcellona