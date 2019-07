Rakitic: “Ho parlato col club, voglio restare al Barcellona”

Il Barcellona si prepara all’esordio stagionale. Martedì, in Giappone, è infatti in programma l’amichevole con il Chelsea. In conferenza stampa, Ivan Rakitic ha parlato del suo futuro, esprimendo chiaramente la propria preferenza: “Ho parlato con il club e l’allenatore e l’idea è la stessa: continuare con il Barcellona. Sono aperto al mercato, ma la mia idea è molto chiara e la mia volontà è continuare qui perché ho ancora due anni di contratto. Le voci? E’ una situazione alla quale sono abituato sin da quando sono qui, lo scorso anno è successa la stessa cosa. Non mi infastidisce che si parli del mio futuro, so che nel calcio funziona così. Da un certo punto di vista sono orgoglioso che altre squadre mi seguano, perché significa che ho fatto bene. Ma l’unico posto in cui mi vedo è qui, con anche nuovi compagni di squadra: vogliamo creare un gruppo forte e correggere i nostri errori. Ho parlato con il presidente di molti argomenti, ma al momento il club ha cose più importanti a cui pensare. Vogliamo la stessa cosa: formare un grande gruppo. Devo lavorare duro per far sì che l’allenatore possa contare su di me, darò il massimo. Faccio i complimenti a Hiroki Abe per il suo passaggio al Barcellona. Non si è ancora allenato con noi ma lo incontreremo presto. Se è stato preso è perché lo merita. E’ un po’ timido, ma ci ha sorpreso con alcune parole in catalano. E’ il benvenuto come tutti, fa già parte della nostra famiglia. Spero abbia successo”.

Foto Twitter Personale