Rakitic: “Grazie a tutti, a Barcellona mi sono sentito a casa”

Rakitic saluta il Barça ed è pronto a vestire la maglia del Siviglia. Il club bluagrana ha voluto salutarlo con una conferenza stampa, queste le parole del croato come raccolto da tmw: “Grazie per essere qui e grazie al presidente per le belle parole e per l’opportunità di salutare il club in questo modo. In questi sei anni mi sono sentito a casa e vincere tutti questi titoli è stata un’esperienza unica. Voglio ringraziare tutti, dai tifosi agli allenatori, fino ai collaboratori e ai compagni di squadra. Sono scese delle lacrime e questo significa molto per me. Spero che i tifosi si siano divertiti anche se ci sono stati momenti difficili. Arrivare a questa decisione non è stato semplice: è stata la squadra in cui ho trascorso più tempo. Il momento migliore? La finale di Berlino, ma anche il Mondiale per Club. La Supercoppa, i campionati, ricordo soprattutto il mio primo titolo, la Copa del Rey. Sono felice di tutte le vittorie ottenute”.

Foto: twitter Barcellona