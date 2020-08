Rakitic fa infuriare il Barcellona: tuffo in piscina per la “sesta” del Siviglia

Con i già noti problemi in casa Barcellona, Ivan Rakitic ha ben pensato di aggiungere benzina sul fuoco. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il numero 4 blaugrana ed ex Siviglia, ha ben pensato di festeggiare la “sesta” coppa europea dei rojioblancos con un tuffo in diretta televisiva mentre gli veniva chiesto un pensiero sugli ex compagni campioni. Non l’hanno presa bene in Catalogna e questo potrebbe definitivamente sancire la fine dell’avventura blaugrana per Ivan Rakitic.

Foto: The Sun