Rakitic elogia Raphinha: “Credo ci sia un Barça con e senza di lui”

25/03/2026 | 14:00:20

L’ex calciatore del Barcellona, Ivan Rakitic, ha concesso un’intervista a Mundo Deportivo. Queste le sue parole:

“Il Barça? Li vedo fare molto bene ora, si divertono davvero. Penso che avere così tanti giocatori cresciuti in casa sia molto importante e meraviglioso. Sono contento che sembrino aver imparato dagli errori della scorsa stagione, e ora arriva la parte più importante ed entusiasmante. Penso che il Barça sia in grado di fare piazza pulita e vincere tutti i titoli. Il quarto di Champions contro l’Atletico Madrid? È sempre difficile; sono squadre che si conoscono molto bene. Credo che Hansi Flick, come Cholo Simeone, preparerà bene le sue squadre. Penso che assisteremo a una grande partita di Champions League. Spero che il Barça passi il turno, ma penso che sarà piuttosto dura. Il giocatore più decisivo di questo Barcellona? Raphinha. Tutto sommato, mi sembra che sia lui quello che in questo momento controlla maggiormente la squadra. Certo, si parla molto di Pedri, Lamine e Yamal , ma credo che ci sia un Barça con e senza Raphinha”.

Foto: Instagram personale