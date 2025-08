Rakitic e la gaffe dei cori contro la Juve: “Non me ne sono accorto, mi scuso con i tifosi e il club”

04/08/2025 | 21:55:10

Ivan Rakitic ieri sera aveva fatto gli auguri al suo grande amico, Luka Modric, con un post su Instagram, dove gli augurava un buon inizio di stagione al Milan.

L’ex Barcellona però aveva fatto una gaffe clamorosa, pubblicando il post con una musica con dei cori contro la Juventus. Un video che aveva ovviamente attirato i commenti dei tifosi bianconeri. Rakitic, avvisato della gaffe, si è scusato con un post sui social: “Desidero porgere le mie sincere scuse ai tifosi della Juventus. La mia intenzione era unicamente quella di usare una canzone associata al Milan per congratularmi con il mio amico Luka Modric, senza essere a conoscenza del contesto storico o del significato del testo ad essa legato. Non avevo assolutamente alcuna intenzione di offendere nessuno, tanto meno un club per il quale nutro il massimo rispetto”.

Foto: Instagram Rakitic