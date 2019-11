Rakitic allo scoperto: “Mi hanno tolto il pallone, sono triste. Al Barça ho dato tanto”

Ivan Rakitic si sfoga. Il centrocampista del Barcellona ha concesso un’intervista ai microfoni di Movistar soffermandosi sulla sua situazione in casa blaugrana: “Mi hanno tolto il pallone, sono triste. Capisco e rispetto le decisioni dell’allenatore e della società. Ho dato tanto in questi cinque anni al Barcellona, ma voglio continuare a giocare e divertirmi. Ho 31 anni, non 38, e sento di essere nel mio miglior momento”. Parole che sanno di addio dopo i tanti rumors sul futuro di Rakitic, sempre più ai margini del Barcellona.

Foto: Twitter personale Rakitic