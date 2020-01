Rajkovic, che farsa! Arriva a Perugia, non firma e dà buca a Goretti

Ci sono situazioni indecifrabili. Prendete Rajkovic, buon difensore (non un campione) ma abbastanza inaffidabile nei comportamenti. E forse il Perugia avrebbe dovuto fidarsi di meno: l’ha fatto arrivare in Umbria dopo averlo corteggiato a lungo, lo ha sottoposto alle visite mediche, poi il difensore ex Palermo ha deciso di salutare per accettare una nuova destinazione. Goretti ci aveva lavorato per mesi e mesi, un po’ da principiante perché Rajkovic non è nuovo ad atteggiamenti di questo tipo e a pentimenti improvvisi. E così gli ha dato buca…

Foto: Twitter ufficiale Palermo