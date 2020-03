Raiola: “Vorrei portare al Real un mio calciatore. Pogba? Vedremo cosa accadrà”

Il super-agente Mino Raiola ha rilasciato un’intervista al quotidiano spagnolo MARCA, parlando di un suo desiderio professionale: “Ho una grande speranza che un giorno possa portare il Real Madrid a un grande calciatore. Ora ho Areola, ma è un’operazione a metà perché è un prestito [il portiere è in prestito fino al 30 giugno da Parigi Saint-Germain, ndr]. Voglio portare un calciatore a titolo definitivo e ci proverò quest’estate. Sarebbe un orgoglio per me e per i miei calciatori perché il Real Madrid è una grande squadra.” Ovviamente, il pensiero è andato subito a Paul Pogba, che dovrebbe lasciare il Manchester United in estate: “Non si può dire cosa accadrà. Oggi non puoi saperlo. Ora importa il club, la squadra e in seguito vedremo cosa può succedere. C’è stato un grande interesse, ma non è stato possibile realizzare l’operazione. Ma quello che è successo l’anno scorso non conta più. Vedremo cosa accadrà in futuro.”