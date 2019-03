Raiola a tutto tondo: “Kean a gennaio era del Milan. Insigne? A bocce ferme…”

Mino Raiola, in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, ha parlato di alcuni argomenti che sicuramente infiammeranno il mercato estivo. Da Kean a Insigne, passando per il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma: “Gigio rinnova”. Frase secca che fa capire come siano lontane le divergenze di qualche anno fa per il rinnovo del portierone rossonero. Su Insigne ammette: “A bocce ferme parlerò con Aurelio De Laurentiis”. Infine su uno dei gioiellini del calcio italiano Moise Kean: “Ci sono diverse valutazioni da fare. Il ragazzo deve giocare sempre. Dovevo portarlo al Milan a gennaio. La Juve non ha voluto, io e Leonardo lo avevamo fatto. Il rinnovo? Al momento siamo fermi: il ragazzo ha l’obbligo di giocare sempre”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus