Raiola su Pogba: “Vedremo giorno per giorno come evolverà la situazione”

Non solo De Ligt. Mino Raiola ha parlato anche del futuro di Paul Pogba, sempre più lontano dal Manchester United. “La fine delle storie non è scritta. Vedremo in questi giorni come evolverà la situazione. La volontà di Paul di lasciare Manchester è chiara, ma l’operazione è molto complessa per i costi. Kean? Un grandissimo giocatore, sui livelli di De Ligt. Matthijs è un campione assoluto. In lui rivedo lo spirito di Nedved e l’ambizione di Ibrahimovic. La Juve è la migliore squadra in questo momento per lui. Per un difensore arrivare in Italia è motivo di grande crescita professionale.

Foto L’Equipe