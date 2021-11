Raiola su Donnarumma: “Non l’ho portato via dal Milan, non faccio il tassista”

Dopo l’incontro col Milan, Mino Raiola, agente di Alessio Romagnoli, ha parlato così alla stampa presente:

Che ne pensi del momento che sta vivendo Donnarumma?

“Non è una fase particolare, è una fase nuova. Non ci sono problemi”.

Si è pentito di averlo portato via dal Milan?

“Non ho portato via nessuno, non faccio il tassista, al contrario di quel che pensi tu. Faccio l’interesse del giocatore. Non credo che abbia detto disturbato dalla situazione, ma io non sono pentito”.

Foto: Wikipedia