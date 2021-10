Raiola: “Sono disgustato dai fischi a Donnarumma. Perché il Milan non ha preso le distanze dalla contestazione?”

Mino Raiola, intervistato dal Corriere dello Sport, ha parlato del suo assistito Donnarumma e dei fischi di San Siro nel match contro la Spagna: “Sono disgustato dai fischi a Gigio, adesso mi chiedo perché il Milan non sia intervenuto ufficialmente per prendere le distanze dalla contestazione, per difenderlo in qualche modo, dopo che su un ponte di Milano è comparso quell’ignobile striscione. Vogliamo parlare delle minacce? Ha per caso ammazzato qualcuno? Non mi risulta. La verità è che il Milan non ha saputo o potuto tenerlo, non fa molta differenza. Prova a chiedere a chiunque, se padre, cosa avrebbe consigliato al proprio figlio: restare al Milan o andare al Paris Saint Germain?”.

FOTO: Twitter personale Raiola