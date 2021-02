Raiola: “Solo 10 club possono permettersi l’acquisto di Haaland, 4 sono inglesi”

Mino Raiola, agente di Erling Haaland, ha parlato così del futuro del norvegese alla BBC: “Tutti indicano Haaland come una delle stelle del futuro, perché è difficile fare quello che fa lui alla sua età. Sarà sicuramente una star per almeno i prossimi 10 anni. Siamo arrivati ad un punto un cui la gente si domanda per quanto ancora potrà godersi le giocate di Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo e Messi, per questo tutti stanno cercando la prossima generazione di talenti. Oggi solo 10 club possono permettersi di acquistare Haaland dal Borussia Dortmund e di questi 10, 4 sono inglesi”.