Raiola replica a Solskjaer: “Pogba non è di sua proprietà. Spero non lo ritenga un suo prigioniero”

Mino Raiola replica, attraverso Twitter, a Ole Gunnar Solskjaer in merito all’argomento Paul Pogba: “Paul non è di mia proprietà e sicuramente non è di Solskjaer, Paul è di Paul Pogba. Non puoi possedere un essere umano già da un bel pezzo nel Regno Unito o altrove. Io spero che Solskjaer non voglia ritenere Paul un suo prigioniero. Ma prima che Solskjaer faccia commenti su cose che dico, dovrebbe informarsi meglio sul contenuto di quello che è stato detto. Io sono un libero cittadino che può pensare ed esprimere i propri pensieri. Fino ad ora sono stato anche gentile con lui. Solskjaer dovrebbe ricordarsi le cose che ha detto in estate a Paul. Credo che Solskjaer possa essere frustrato per differenti ragioni e ora sta confondendo alcuni problemi. Credo che Solskjaer abbia altre cose a cui pensare. Almeno se io fossi in lui, lo farei”.