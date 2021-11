Raiola: “Regole FIFA sugli agenti vergognose. De Ligt e Romagnoli? Ne riparliamo a maggio”

Come anticipato già anticipato in precedenza dalla nostra redazione, Mino Raiola è stato nominato presidente onorario dalla I.A.F.A. (Italian Association Football Agent) ed oggi si è tenuta l’Assemblea dell’organizzazione. Ecco le parole rilasciate dall’agente: “Infantino? Dice che bisogna regolamentare il rapporto con gli agenti ma non sta facendo niente. Le regole della FIFA sono vergognose, con loro non c’è alcun dialogo. Vogliamo un sistema nuovo, siamo l’unico Paese insieme alla Francia che ha regolato la professione tramite una legge dello Stato. La Fifa dice solo fesserie su di noi, non gli ho mai sentito dire qualcosa di intelligente. Per farne parte devi essere ignorante di natura. Voglio lasciare al calcio un modello nuovo dove partecipiamo noi per crearlo. Voglio lasciare un’industria nuova, un modello nuovo a cui anche noi abbiamo partecipato. Diciamo cose che fanno bene al sistema calcio, ai giocatori e alla nostra categoria”.

Su De Ligt: “Questa intervista dovremmo farla a maggio, ora siamo a novembre. In questo momento un’intervista così non va bene“. Sul rinnovo di Romagnoli: “Il mercato si fa a maggio. Non lo so, lavoreremo“.

Foto: Twitter personale Raiola